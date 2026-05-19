Бизнес замкнулся в себе

Снижение деловой активности негативно сказалось на рынке франшиз. Спрос со стороны предпринимателей на открытие бизнеса через концессию снизился, по разным оценкам, на 28,4–45%. Серьезнее всего пострадали те сегменты, где требуются наибольшие затраты на старт: например, торговля, общепит, образовательные услуги, туризм и бьюти-сегмент.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В январе—марте 2026 года спрос на франшизы снизился на 28,4% год к году, по подсчетам «Бизнесменс.ру», с которыми ознакомился “Ъ”. Падение интереса зафиксировали и в Franshiza.ru, по данным которого падение в отрасли составило 45%.

Серьезнее всего пострадал сегмент образовательных франшиз, спрос на которые сократился на 55,4%. В январе—марте 2026 года также снизилось количество заявок на франшизы отдыха и развлечений на 49,2%, красоты и здоровья — на 45,4%, медицинские — 39,2%, питания — 35,8%, торговли и услуг в целом — 30,8%, уточняют в «Бизнесменс.ру». В «Авито Бизнес 360» подтверждают, что спрос на франшизы красоты и здоровья в январе—апреле 2026 года уменьшился на 21% год к году, общепита — на 17%, торговли — на 16%.

Спрос на франшизы падает вместе с общей деловой активностью с сентября 2025 года, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Этому способствуют высокая стоимость заемных средств для инвестирования, падение покупательской способности, рост налогов, ограничения связи во многих регионах, закрытие привычных для бизнеса каналов продвижения товаров и услуг, перечисляет она. По спросу на франшизы отрасль сейчас откатилась примерно к 2011 году, отмечает основатель каталога «Бизнесменс.ру» Юрий Богомолов.

Наиболее существенное падение спроса зафиксировано в сегментах, которые сильно зависят от потребительской уверенности и располагаемого дохода: предприниматели не хотят рисковать в сложных, зависимых от волатильного спроса отраслях, считает партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров. Кроме того, образование, развлечения, красота, медицина, питание — это сегменты с более длинной окупаемостью, высокой долей аренды и персонала, отмечает директор практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Михаил Жиганов.

В частности, на рынке образования для взрослых и онлайн-курсов, показавшем заметное падение спроса на франшизу, постоянно растут затраты на привлечение клиентов, что снижает привлекательность этого бизнеса, отмечает основательница агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова. Спад в бьюти-индустрии президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова объясняет повышением налогов в 2026 году. Хуже всего чувствовала себя непродуктовая розница, спрос на которую падает пятый год подряд, говорит Анна Рождественская. По ее словам, в этом сегменте практически не осталось активных игроков рынка: почти все заморозили программы франчайзинга.

При этом есть отрасли, где активность франчайзи в январе—марте 2026 года выросла.

Среди них — франшизы услуг для бизнеса (рост спроса на 31,1%), строительства и ремонта (на 11,8%), производства (на 15,6%), вендинга (на 17,5%), говорят в «Бизнесменс.ру». В Franshiza.ru говорят о росте интереса предпринимателей к франшизам медицинских лабораторий — на 5%, автобизнеса — на 8%, автомоек — на 17%. В «Авито Бизнес 360» заметили рост спроса на арендный бизнес — на 90% и автобизнес — на 10% в январе—апреле 2026 года.

Эти отрасли объединяет то, что их концепции не требуют больших вложений на старте, а также активная рекламная стратегия франчайзеров, поясняет Юрий Богомолов. Рост наблюдается в нишах, которые, по словам старшего аналитика «Риком-Траста» Валерии Поповой, «либо обладают иммунитетом к падению потребительского спроса, либо выигрывают от текущей макроэкономической ситуации». Например, услуги для бизнеса выросли, так как компании урезают некоторый внутренний функционал и привлекают специалистов на аутсорсе, говорит Михаил Жиганов.

Директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Александр Мирской считает, что рынок франчайзинга продолжит перераспределяться в пользу тех форматов, которые лучше отвечают текущему запросу предпринимателей на понятную экономику, более простой вход и быструю адаптацию к локальному спросу. Валерия Попова также считает, что текущая тенденция на рынке франшиз сохранится как минимум до конца года. В этих условиях 2026 год станет для франчайзинга периодом жесткого отбора: выживут и укрепятся только те системы, которые смогут адаптироваться к дорогим деньгам, возросшей налоговой нагрузке и изменившимся предпочтениям предпринимателей, резюмирует она.

Дарья Андрианова