Спецпосланник Трампа по Гренландии заявил о необходимости вернуть влияние на острове

Сейчас для США пришло время вернуть свое влияние в Гренландии, заявил спецпосланник президента Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри. Его визит на остров состоялся в честь открытия нового здания американского консульства в Нууке. Как пишет Bloomberg, это событие знаменует «постоянное присутствие США» в датской автономии.

Фото: Dale Zanine / Imagn Images / Reuters

«Настало время США вновь заявить о своем присутствии в Гренландии... Думаю, вы слышали слова президента об усилении операций по национальной безопасности и возвращении личного состава на некоторые базы в Гренландии»,— заявил господин Лэндри (цитата по AFP).

Согласно обновленному в 2004 году Оборонному пакту, Вашингтон может наращивать военный контингент и строить новые военные объекты на острове, если заранее уведомит об этом власти Дании и Гренландии. Сейчас, у американской армии в распоряжении есть лишь одна военная база Питуффик на севере острова.

По данным BBC, с января этого года США несколько раз обсуждали с Данией вопрос открытия трех новых военных баз в Гренландии. Источники издания утверждают, что их планируется построить на юге острова, военные там будут наблюдать за потенциальной активностью ВМС России и КНР в северной части Атлантики. В Белом доме и МИД Дании факт переговоров подтвердили, однако не привели никаких подробностей.