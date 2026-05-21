В Дагестане завершили расследование смерти ребенка от удушения ремнем

Завершено расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в отношении жительницы Махачкалы, чей годовалый сын скончался от удушения фиксирующим ремнем в люльке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая 18 марта 2026 года оставила без присмотра своего сына в детской кроватке, не прикрепив его специальными ремнями безопасности.

«В результате отсутствия должного контроля и мер безопасности фиксирующий ремень сместился в область шеи, что привело к механической асфиксии»,— пояснили в ведомстве.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Наталья Белоштейн

