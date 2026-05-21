Жителей Ставрополья предупредили о критическом подъеме воды в реке Егорлык

На территории Ставрополья введен режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым разливом реки Егорлык. Сотрудники регионального управления МЧС распространили срочное оповещение: в период с утра 21 мая до вечера 22 мая 2025 года уровень воды в водной артерии может превысить критические отметки.

По данным ведомства, пик паводка придется на промежуток с 10 до 12 часов дня, после чего опасная ситуация сохранится до конца суток и продлится весь следующий день. Спасатели предупреждают: такой сценарий создает прямую угрозу подтопления для территорий, расположенных вдоль русла реки. В первую очередь это касается низинных участков, где вода может добраться до жилых строений.

«Жителям домовладений, находящихся поблизости от Егорлыка, необходимо заблаговременно принять меры для защиты личного имущества, а также быть готовыми к оперативной эвакуации», — подчеркивают в чрезвычайном ведомстве. Гражданам рекомендовано внимательно отслеживать информационные сообщения от МЧС, воздержаться от выхода на улицу без острой нужды в период активной фазы половодья и ни в коем случае не предпринимать попыток пересечь затопленные зоны ни пешком, ни на автомобиле.

В оповещении отмечается, что под ударом оказываются все поселения, примыкающие к реке на всем ее протяжении. Особую тревогу вызывают деревни и хутора, расположенные в понижениях рельефа, — именно эти территории традиционно становятся зоной бедствия во время весенних разливов.

При обнаружении стремительного подъема воды или попадании в зону подтопления спасатели призывают немедленно набирать номера 101 или 112. Диспетчерские службы функционируют в круглосуточном режиме, операторы готовы принять сигнал и направить бригаду помощи. Конкретный перечень населенных пунктов в предупреждении не детализирован, однако зоной риска объявлена вся прибрежная полоса Егорлыка.

Причиной осложнения гидрологической обстановки стали продолжительные ливни, обрушившиеся на регион. Напомним, что с 20 мая на Ставрополье действует штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют грозы, шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду, выпадение града и интенсивные дожди. По предварительным расчетам метеорологов, период ненастья может продлиться еще как минимум неделю, что усиливает риски дальнейшего подъема грунтовых вод и выхода рек из берегов.

Станислав Маслаков