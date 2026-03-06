В 2025 году туристы посетили регионы Урала 8,3 млн раз

Туристы совершили 8,3 млн поездок в регионы Уральского федерального округа (УрФО) в 2025 году, сообщили в уральском полпредстве со ссылкой на данные Росстата. Этот показатель соответствует уровню 2024 года.

Турпоток свыше 1 млн поездок зафиксирован только в трех регионах из шести. Результаты получились следующими:

Свердловская область — 3,47 млн;

Челябинская область — 1,84 млн;

Тюменская область — 1,31 млн;

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) — 961 тыс.;

Курганская область — 360 тыс.;

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — 323 тыс.

Затраты регионов УрФО на реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство» составили порядка 650 млн руб. «Субъекты активно развивают свой туристический потенциал, используя инструменты федеральной поддержки. Уверен, турпоток в регионы Урала будет расти»,— сказал полпред Артем Жога.

В Тюменской области планируется реализация 18 инвестиционных проектов в гостиничном бизнесе с 2025 по 2031 годы, объем инвестиций составит свыше 2,7 млрд руб. Губернатор Свердловской области Денис Паслер выделил 250 млн руб. для постройки четырех туристических центров в Богдановиче, Верхотурье, Невьянске и Березовском.

Ирина Пичурина