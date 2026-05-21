В атаке на Невинномысск 20 мая участвовали 96 беспилотников

Системы противовоздушной обороны в Невинномысске 20 мая ликвидировали 96 беспилотных летательных аппаратов, об этом в ходе брифинга в соцсетях заявил градоначальник Михаил Миненков.

События разворачивались вечером 20 мая. Как уточнил руководитель города, воздушная тревога звучала на протяжении почти 12 часов подряд. Средства ПВО работали в усиленном режиме, отражая массированный налет. Всего, как утверждается, расчеты сбили 96 дронов, которые, по данным мэра, несли боевую часть мощностью от 50 до 60 килограммов в тротиловом эквиваленте.

«Мы в этом режиме живем уже достаточно долго. Поэтому надо всем подтереть немножко сопли и напрячься», — прокомментировал ситуацию в столице края Михаил Миненков, призвав жителей сохранять хладнокровие.



Градоначальник Невинномысска утверждает, что критическая инфраструктура города не пострадала. Местные власти оперативно приступили к оценке последствий и восстановительным работам. Ранее в регионе неоднократно фиксировали попытки атак с воздуха, однако столь массированный удар по Невинномысску стал одним из крупнейших с начала года.

Станислав Маслаков