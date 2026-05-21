Олимпийский чемпион Гуляев переизбран президентом Союза конькобежцев России

Николай Гуляев единогласно переизбран на пост президента Союза конькобежцев России (СКР). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отчетно-выборная конференция СКР прошла в здании Олимпийского комитета России в Москве. Николай Гуляев был единственным кандидатом. Срок его полномочий составит четыре года.

«Хотел бы искренне поблагодарить за оказанное доверие. В следующие четыре года мы будем двигаться только вперед. Мы всегда даем обратную связь, поэтому, региональные федерации, обращайтесь. Мы продолжим делать то, что делали, но основная задача — это возвращение российских спортсменов на международную арену»,— приводит «Матч ТВ» слова господина Гуляева.

60-летний Николай Гуляев является олимпийским чемпионом 1988 года в беге на 1000 м. В 1987 году он выиграл первенство мира и Европы. С 2022 года господин Гуляев возглавляет Союз конькобежцев России.

Таисия Орлова