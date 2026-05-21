Россия намерена устранить свою озабоченность военно-биологической деятельностью США за пределами их территории, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, речь идет в том числе о деятельности в непосредственной близости от России.

«Откровения американского разведсообщества рассматриваем как первый шаг на пути к полноценному признанию и комплексному урегулированию проблемы, к решению которой российская сторона последовательно призывала на протяжении последних лет»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

Так в российском МИДе прокомментировали слова директора Нацразведки США Тулси Габбард. На прошлой неделе она объявила, что разведка проверит более чем 120 зарубежных биолабораторий (в том числе 40 — на Украине), существующих на американские деньги. Госпожа Габбард не исключила, что эти лаборатории могли заниматься исследованиями, представляющими угрозу для всего мира. Их деятельность, утверждает он, активно поддерживалась предыдущей американской администрацией.

Подробности — в материале «Ъ» «Сами с вирусами».