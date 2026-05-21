CNN: Иран восстанавливает военный потенциал быстрее ожиданий США

Иран уже восстановил несколько связанных с вооруженными силами страны объектов, которые были повреждены во время операции США и Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

«Разведданные США показывают, что военный потенциал Ирана восстанавливается быстрее, чем предполагали первоначальные оценки», — указано в материале. Иранская сторона, в частности, восстановила некоторые предприятия по производству дронов за время режима прекращения огня. Он действует шесть недель, с начала апреля 2026 года.

Кроме того, Тегеран успешно восстанавливает объекты, с которых производятся запуски ракет, уточняет CNN. По оценке американской разведки, Иран может привести в боеготовность весь свой потенциал в области беспилотников уже через полгода.

Восстановление военных объектов означает, что Иран остается серьезной угрозой для региональных союзников, если президент США Дональд Трамп возобновит бомбардировки, поясняет телеканал. Это также ставит под сомнение утверждения Вашингтона о том, насколько американо-израильские удары надолго ослабили иранскую армию.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова несколько дней подождать «правильных ответов» Ирана. Если Тегеран не согласится на предложения по урегулированию, господин Трамп пообещал возобновить боевые действия.