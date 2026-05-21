Cosmos Hotel Group технически готова к IPO

Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group (в портфеле активов АФК «Система») завершил подготовку к первичному размещению акций (IPO) на бирже. Сейчас компания ожидает благоприятных условий для выхода на рынок, сообщил «Интерфаксу» президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

«Мы готовы, технически. Ждем более благоприятной ситуации на рынке, будем думать. Сейчас никто точную дату назвать не может»,— сказал господин Биба на форуме «Инвестиции в свой бизнес. Франчайзинг» в Мурманске.

Возможный объем предложения акций для инвесторов президент Cosmos Hotel Group не уточнил. По его словам, сейчас рассматриваются разные финансовые модели IPO. Привлеченные на размещении средства планируется вложить в развитие бизнеса. «Нам главное не останавливаться, закреплять статус не просто федерального игрока, а международного»,— отметил Александр Биба.

Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков в середине апреля анонсировал IPO Cosmos Hotel Group в 2026 году. Он уточнял, что привлеченные через биржу деньги позволят сети отелей претендовать на статус международной.

Cosmos Hotel Group — один из лидеров гостиничного бизнеса в России. В портфеле оператора находится 44 отеля в 28 городах страны. Создан в 2018 году на базе гостиничных активов «Системы».