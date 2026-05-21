Устный экзамен по истории в девятых классах будут проводить в феврале

Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для 11-х классов, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Экзамен для девятиклассников планируется проводить в феврале.

«Мы планируем, что он (устный экзамен по истории в девятых классах .—"Ъ") будет проходить где-то в феврале месяце»,— сказал министр в ходе горячей линии на Радио РБК, посвященной государственной итоговой аттестации.

Обязательный устный экзамен по истории введут для девятиклассников с 2028 года. Формат и содержание экзамена еще планируется обсудить с учителями, учениками и экспертным сообществом. В 2023/24 учебном году в школы поступили новые учебники 11-го класса по всеобщей истории и истории России, в 2024/25 учебном году — учебники для 10-го класса. С 1 сентября 2026 года в школы поступят учебники для 8–9-х классов. ЕГЭ по истории будет изменен для соответствия единому учебнику.