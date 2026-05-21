В память об убитом экс-командире подлодки «Краснодар» открыли «Парту героя»

В краснодарской средней школе № 108 открыли мемориал «Парта героя» в память о Станиславе Ржицком — бывшем командире подводной лодки Черноморского флота «Краснодар». Об этом «Ъ» сообщили в администрации Карасунского округа краевого центра. В 2023 году офицера-подводника застрелил бывший глава федерации карате Украины Сергей Денисенко.

Станислав Ржицкий служил на подводных лодках Б-380 «Святой князь Георгий» и Б-871 «Алроса», в 2016 году был назначен командиром подлодки Б-265 «Краснодар». В 2022 году получил должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара.

Нападение на отставного офицера произошло утром 10 июля 2023 года в краснодарском парке, куда Станислав Ржицкий вышел на пробежку. В убийстве было обвинен Сергей Денисенко, который в марте того же года получил гражданство России. По версии следствия, он приехал в Краснодар для совершения убийства по заданию украинской разведки. В ходе судебного процесса киллер заявил, что раскаивается в преступлении и что пошел на него из страха перед спецслужбами. Ему дали 25 лет колонии строгого режима.

Анна Перова, Краснодар