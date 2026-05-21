Нижегородские власти смягчили требования законопроекта к цвету такси

Депутаты заксобрания и правительство Нижегородской области пересмотрели требования к цвету кузова такси ко второму чтению законопроекта, обязывающего красить машины такси только в оранжевый цвет. Власти предложили разрешить белый цвет такси как один из наиболее распространенных, сообщил вице-спикер Алексей Антонов на заседании комитета заксобрания по транспорту 21 мая.

Накануне депутаты, чиновники, представители агрегаторов такси и таксопарков провели совещание, на котором проанализировали опыт других регионов. «По итогам обсуждения было предложено подготовить поправки, согласно которым предлагается расширить цветовую гамму такси до двух цветов, и добавить к оранжевому цвету белый как один из наиболее часто используемых», — отметил Алексей Антонов.

Депутат добавил, что действующие лицензии на перевозки такси продолжат действовать без новых требований до окончания срока, и «никому не потребуется срочно менять цвет автомобиля». «Главная цель — добавить порядка в отрасли и безопасности пассажиров. Важно, чтобы не выросло время ожидания такси и стоимость проезда», — сообщил вице-спикер.

Как писал «Ъ-Приволжье», инициатива только оранжевого цвета такси в Нижегородской области вызвала широкий общественный резонанс. Против законопроекта выступили общественный совет по развитию такси и прокуратура, которые предупредили власти о крупных затратах на перекраску машин и перспективах роста объема нелегальных перевозок. Между тем мэрия Нижнего Новгорода и ООО «Нижегородец Восток» накануне договорились расширить парк электротакси в Нижнем Новгороде до 3 тыс. автомобилей к 2030 году. По словам гендиректора компании Валерия Володченко, «яркое такси» станет «визитной карточкой города».

Закон о требованиях к цвету такси депутаты заксобрания утвердят в конце мая.

