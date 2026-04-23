Вам шашечки или красить

Предложение нижегородского минтранса о перекраске такси в оранжевый цвет получило поддержку у депутатов. Законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении. Главным плюсом авторы инициативы назвали то, что машины такси будут хорошо заметны в транспортном потоке, их будет легче контролировать. Минусов противники этой инициативы насчитали больше. Среди них высокие цены на окраску или оклейку машин, которые будут не по карману большинству таксистов. Как следствие — возможный рост нелегальных перевозок и расценок на услуги такси. К противникам экспериментов с перекраской присоединилась и прокуратура, предложив областным депутатам подумать о целесообразности таких нововведений.

Нижегородские такси могут обязать перекрасить в оранжевый цвет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет по транспорту законодательного собрания Нижегородской области принял в первом чтении законопроект о том, все автомобили такси в регионе должны иметь оранжевый цвет. Законодательную инициативу подготовил областной минтранс, на рассмотрение депутатов ее внес губернатор Глеб Никитин. В пояснительной записке минтранс указал, что федеральным законодательством регионам разрешено устанавливать собственные требования к цвету кузова легковых такси. Поэтому министерство предложило красить все автомобили такси в оранжевый цвет. Областные чиновники считают, что такие автомобили будут лучше видны в общем транспортном потоке. Это облегчит работу контрольным службам, проверяющим этот вид деятельности.

Предлагаемые изменения в региональном законе «Об отдельных вопросах организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси…» должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Собравшиеся в зале депутаты усомнились в том, что к указанной дате все таксисты перекрасят свои машины в единый цвет. Представители минтранса пояснили, что в этом нет необходимости: разрешение на перевозку пассажиров и багажа для легковых такси выдается на пять лет.

Таксистам, работающим по уже выданным разрешениям, до окончания срока их действия машины можно не перекрашивать. Когда срок разрешения истечет, придется изменить цвет автомобиля на оранжевый, если водитель захочет продолжить работу. Требования к цвету кузова будут касаться тех, кто решит пойти работать в такси после 1 сентября.

В министерстве пояснили, что ряд российских производителей, в том числе «АвтоВАЗ», готовы выпускать для таксопарков автомобили оранжевого цвета.

Инициатива нижегородского минтранса уже вызвала критику со стороны профессионального сообщества. Общественный совет по развитию такси попросил министерство, депутатов и губернатора отозвать законопроект или не принимать его.

По словам авторов этого обращения, Нижегородская область находится на 35 месте среди российских регионов по обеспеченности легальными автомобилями такси на душу населения — 82 автомобиля на 10 тыс. жителей. Введение цветовой дифференциации такси ухудшит эту ситуацию: часть таксистов уйдет из легальных перевозок из-за высоких цен на перекраску автомобилей или оклейку пленкой требуемой расцветки. В подтверждение общественный совет приложил коммерческие предложения от сервисных компаний.

В них стоимость оклейки автомобиля начинается от 95 тыс. руб., а его окраска — от 285 тыс. руб. Совокупные затраты нижегородских таксистов на окраску и оклейку автомобилей за пять лет могут превысить 2,45 млрд руб.

Критики законопроекта также отметили, что из 6,9 тыс. перевозчиков Нижегородской области (по реестру) 5,9 тыс. являются самозанятыми. В реестр легковых такси внесено 25,6 тыс. автомобилей, из них 8,3 тыс. принадлежат самозанятым перевозчикам. Маловероятно, что они будут готовы нести дополнительные расходы на перекраску или оклейку автомобилей. Скорее всего, люди уйдут работать в «серый» сектор, что приведет к росту нелегальных перевозок.

Кроме того, 75% автомобилей, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, покупались в лизинг, условия которого прямо запрещают изменение цвета автомобиля.

Чиновники минтранса назвали эти выводы субъективным мнением общественного совета, у которого нет документального подтверждения.

Сейчас требования к единому цвету такси действуют в 19 регионах России, отметили в министерстве.

По словам зампреда заксобрания Алексея Антонова, обращение общественного совета к нему поступило. Обсудить его планируется в мае на отдельном совещании со всеми заинтересованными сторонами. В частности, встает вопрос, как поступить с автомобилями крупных компаний-агрегаторов, которые уже имеют яркую фирменную раскраску и не заметить их в общем потоке достаточно сложно. Если стороны смогут найти взаимоприемлемое решение, законопроект может быть доработан и вынесен на второе чтение в мае-июне этого года.

Против нововведения о едином цвете такси выступила и прокуратура Нижегородской области. Как и общественный совет, она опасается инициативы минтранса, которая может увеличить объем нелегальных перевозок. В заключении прокурора было отмечено, что ряд российских регионов пробовали вводить единые цветовые решения для машин такси, но отказались от этой идеи.

Надзорный орган рекомендовал депутатам подумать о целесообразности нововведения в Нижегородской области.

Андрей Репин