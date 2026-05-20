Парк электротакси в Нижнем Новгороде планируется увеличить до трех тысяч машин

Компания «Нижегородец Восток» планирует расширить парк электротакси в Нижнем Новгороде до 3 тыс. автомобилей к 2030 году, сообщили в мэрии, которая подписала с ООО соглашение о намерениях по поддержке развития автопарка на конференции ЦИПР-2026. Ранее организация и власти занимались внедрением в городе электротакси и сети зарядных станций для них, напомнил мэр Юрий Шалабаев.

Гендиректор ООО «Нижегородец Восток» Валерий Володченко назвал «сложным решением» запуск в эксплуатацию первых 300–400 автомобилей, однако компания разобралась «со всеми тонкостями и нюансами». «Мы хотим, чтобы в Нижнем Новгороде было яркое такси, которое стало бы визитной карточкой города», — отметил господин Володченко.

Ранее депутаты заксобрания Нижегородской области приняли в первом чтении проект закона, обязывающий красить такси в оранжевый цвет. Против инициативы выступили общественный совет по развитию такси и прокуратура, они предупредили о крупных затратах на перекраску машин и росте объема нелегальных перевозок. Проект закона во втором чтении заксобрание рассмотрит в мае.

