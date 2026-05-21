Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой

Спасатели в Тульской области нашли трехлетнюю девочку, пропавшую во время прогулки на беговеле 20 мая. Она жива, ее здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили в СКР.

О пропаже ребенка ведомство заявило 21 мая. В поисках участвовали следователи, полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители. СКР возбуждал уголовное дело по факту исчезновения девочки.

По данным Telegram-канала Shot, пропавшую нашли в лесополосе недалеко от поселка Дубна. Сейчас девочку эвакуируют, ее планируют показать медикам и, если не найдут травм, передать родителям. Канал утверждает, что ребенок убежала в лес во время прогулки и потерялась.

