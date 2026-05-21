В Тулу направят авиацию из Москвы для поиска пропавшей трехлетней девочки

20 мая в поселке Дубна Тульской области пропала трехлетняя девочка. В поисках участвуют следователи, полицейские, спасатели и волонтеры. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Помимо спасателей, в поисках участвует 21 человек от отряда «ЛизаАлерт» и 74 местных жителя. «Сейчас отрабатывается лесной массив, в связи с тем, что детский беговел, принадлежащий девочке, был найден на опушке»,— сказали ТАСС в «ЛизаАлерт».

Для поиска девочки запланирован вылет борта авиации из Москвы, сообщили в «ЛизаАлерт». Там допустили применение БПЛА. В районе, где пропала девочка, есть овраги, участки болот, реки и ручьи, отметили в поисковом отряде.

Возбуждено уголовное дело. Руководитель регионального следственного управления Владимир Усов взял расследование на контроль.