Захарова назвала «экономическое удушение» целью давления США на Кубу

Введение США новых санкций против Кубы говорит о нетерпимости Вашингтона к «любому инакомыслию» и «циничной реанимации» доктрины Монро. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам госпожи Захаровой, США продолжают грубое экономическое давление на Кубу. «Введенные в Белом доме в начале мая текущего года новые рестрикции против компаний из третьих стран, которые осуществляют деятельность на Острове Свободы, являются очередным витком политики давления со стороны Вашингтона, основной целью которой является экономическое удушение Кубы»,— считает дипломат.

Представитель МИДа осудила попытки американской администрации «затянуть санкционную петлю» вокруг Кубы и многолетнюю блокаду страны в торговой, экономической, финансовой и топливно-энергетической сферах. Такие действия, убеждена госпожа Захарова, отражают «нетерпимость Вашингтона к любому инакомыслию», являясь «циничным воплощением реанимированной доктрины Монро» — внешнеполитического принципа, который закрепляет страны Западного полушария сферой исключительных интересов США.

В январе 2026 года американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Это спровоцировало энергетический кризис на острове. В мае США накладывали санкции на кубинских высокопоставленных чиновников, а также представителей МВД и разведки страны.