США ввели санкции против разведки Кубы

США расширили список антикубинских санкций. В число новых ограничений вошли санкции против Управления по разведке Кубы и девяти физических лиц. Это следует из заявления Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Под американские санкции также попали МВД и национальная полиция Кубы. В санкционный список попали имена председателя Государственного совета Кубы Хуана Ласо, министра юстиции Росабель Гамон Верде, министра энергетики Висенте де ла О Леви и других.

Отношения Кубы и США обострились в январе, когда президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, которые поставляют нефть на остров. После этого на Кубе начался энергетический кризис. Американский президент заявлял, что ВМС США могут взять остров под контроль «по пути из Ирана». The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что власти США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.