Подросток в ХМАО осужден условно за поджог машин с патриотической символикой

Суд в Нефтеюганске назначил год и восемь месяцев условно с испытательным сроком на два года 16-летнему подростку. Его судили за поджог автомобилей с патриотической символикой под воздействием телефонных мошенников, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Он признан виновным в умышленном повреждении имущества по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

В июне 2025 года в полицию поступили четыре сообщения о возгораниях в разных частях города. Три иномарки получили серьезные повреждения, но владельцу четвертого автомобиля удалось спасти свою машину. Среди жителей никто не пострадал.

Поджигателем оказался ученик девятого класса. При задержании он рассказал, что ему позвонила неизвестная, которая представилась заведующей школы и попросила отправить фото паспорта. Позвонивший следом якобы сотрудник правоохранительных органов сообщил о взломе аккаунта на госуслугах и убедил юношу перевести 200 тыс. руб. с банковского счета матери на «безопасный счет». Далее мошенники сообщили, что деньги ушли на финансирование запрещенной организации, и сказали, что его маму и сестру арестуют, если он не выполнит их указания. Подростку велели поджечь автомобили с патриотической символикой — он купил легковоспламеняющуюся жидкость, облил машины и поджег их зажигалкой.

Ирина Пичурина