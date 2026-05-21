Воронежские власти приняли первый в РФ закон о поддержке предприятий с роботами

Депутаты воронежской облдумы в ходе очередного заседания приняли в двух чтениях законопроект о мерах поддержки компаний и индивидуальных предпринимателей, которые внедряют на своих предприятиях роботов. В облдуме отметили, что документ не имеет аналогов в других регионах России и «создает правовую базу для системной модернизации промышленности».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Закон предусматривает льготные условия пользования землей, налоговые льготы, предоставление инвестиционных кредитов, а также субсидий из облбюджета. За счет этих мер поддержки власти рассчитывают увеличить плотность промышленной роботизации в регионе.

«Принятие закона — только первый шаг в формировании полноценной экосистемы, которая позволит не просто субсидировать покупку оборудования, но и объединит усилия бизнеса, науки и власти для технологического обновления и роста производительности труда в регионе»,— подчеркнул один из соавторов инициативы, председатель воронежской облдумы Юрий Матузов.

Ранее сообщалось, что данный закон предполагает поддержку малых предприятий, задействовавших хотя бы одного робота. Как отмечала министр экономического развития Людмила Запорожцева, меры поддержки направлены прежде всего на перерабатывающие предприятия, в том числе в области пищевой промышленности.

В начале мая «Ъ-Черноземье» также сообщал, что из регионов Черноземья только Воронежская область вошла в двадцатку субъектов РФ по уровню роботизации производств, заняв 17-е место в стране. Региону был присвоен статус «догоняющего».

Егор Якимов