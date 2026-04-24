Воронежские власти могут принять закон о поддержке роботизированных предприятий

В Воронежской области разрабатывается закон о мерах поддержки компаний, которые внедряют на своих предприятиях роботов. Об этом рассказала министр экономического развития региона Людмила Запорожцева на отраслевом форуме «Академия промышленности 2026» «Автоматизация и роботизация: путь от кризиса к лидерству».

По словам министра, автоматизированные производства смогут претендовать в том числе на налоговые льготы, субсидии из облбюджета, земельные участки без торгов и на организационную помощь. Планирующийся закон также предполагает поддержку малых предприятий, задействовавших хотя бы одного робота.

Госпожа Запорожцева отметила, что законопроект сейчас находится на рассмотрении в воронежской облдуме и будет принят «в ближайшее время». Прежде всего он направлен на поддержку перерабатывающих предприятий, в том числе в области пищевой промышленности.

Подробнее о ситуации с автоматизацией производств в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье» «Львиная доля роботов сейчас иностранные».

