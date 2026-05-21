Участникам ПМЭФ впервые с 2021 года разрешили не сдавать тесты на ковид

Для участия в Петербургском международном экономическом форуме в этом году не нужно проходить ПЦР-тестирование. Его необходимо пройти только участникам пленарного заседания, сообщили «Интерфаксу» в оргкомитете.

Все участники и представители СМИ сдавали ПЦР-тесты на COVID-19, грипп и ОРВИ с 2021 года. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге ежегодно, начиная с 1997-го. В этом году форум продлится с 3 по 6 июня. На мероприятии запланированы контакты, в том числе с представителями США, Китая, Индии, Армении, Германии и ОАЭ.