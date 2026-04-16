Росконгресс назвал тему ПМЭФ 2026 года

Главной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году станет «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Об этом сообщила пресс-служба Росконгресса.

Форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Программа ПМЭФ-2026 года выстроена вокруг четырех блоков: «Платформа глобального роста: формирование новой модели развития», «Социальная сфера в эпоху новых технологий», «Среда для жизни: новые технологии — новое качество», «Технологии, определяющие будущее». По словам советника президента России Антона Кобякова, эти блоки «отражают актуальную картину дня в глобальной экономике».

В деловую программу включены бизнес-завтраки и бизнес-диалоги с другими странами. На ПМЭФ-2026 запланированы контакты России с США, Китаем, Индией, Арменией, Германией, ОАЭ и другими странами.

Темой ПМЭФ-2025 была «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Форум проходил с 18 по 21 июня.