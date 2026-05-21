«Оклахома» сравняла счет в серии полуфинала play-off НБА против «Сан-Антонио»

«Оклахома-Сити Тандер» на своем паркете обыграл «Сан-Антонио Спёрс» во втором матче полуфинального раунда play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 122:113.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 30 очков. Ранее он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. У «Сан-Антонио» самым продуктивным стал защитник Стефон Касл, записавший в свой актив 25 баллов. За два матча play-off он совершил 20 потерь, тем самым установив антирекорд лиги.

Действующий чемпион НБА «Оклахома» сравнял счет в серии до четырех побед — 1:1. Противостояние продолжится в ночь на 23 мая, встреча пройдет на площадке «Сан-Антонио».

Таисия Орлова