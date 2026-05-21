100 млн рублей выделят на техобслуживание и ремонт сетей в Мурманске

ГОУП «Мурманскводоканал» объявил тендер на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту инженерных сетей и оборудования. Начальная цена контракта составляет 100 млн рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 4 июня 2026 года. Ключевое требование к участникам — отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, сообщается на сайте ЕИС Закупки.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Подведение итогов конкурса запланировано на 4 июня. Победителю предстоит обеспечивать бесперебойную работу инженерной инфраструктуры предприятия в течение контрактного периода. Ранее в Мурманске также сообщалось о планах модернизации коммунальных сетей в рамках подготовки к отопительному сезону.

Кирилл Конторщиков