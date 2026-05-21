Депутат Слуцкий призвал оставить школьникам право на обучение в старших классах

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с учениками-старшеклассниками в Уфе заявил о недопустимости искусственного увеличения числа поступающих в колледжи и техникумы за счет ограничения прав школьников на учебу в 10-м классе. Об этом сообщает ТАСС.

«Результаты ОГЭ не могут являться самостоятельным и единственным основанием для отказа в приеме на обучение в 10 – 11 классы даже при поступлении в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения», — заявил депутат Госдумы (цитата по ТАСС).

По мнению господина Слуцкого, снижение доли переходящих в старшие классы с 55,7% до 42,7% за последние 10 лет связано с «искусственными барьерами» для тех, кто желает остаться в школе. Региональные и муниципальные власти должны оставить выпускникам девятых классов возможность продолжить учебу в школе либо на бюджетной основе в колледже, предложил парламентарий.

Во время визита в Башкирию Леонид Слуцкий открыл улицу Жириновского в Демском районе Уфы. Кроме функционера ЛДПР, за последние полгода в Башкирию приезжали заместитель руководителя партии «Новые люди» Александр Даванков и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

