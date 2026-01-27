Депутат Госдумы взялся курировать туристическую отрасль Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне встретился с депутатами Госдумы от фракции «Новые люди» — вице-спикером парламента Владиславом Даванковым и председателем комитета по туризму и туристической инфраструктуре Сангаджи Тарбаевым.

О встрече написано в Telegram-канале руководителя региона. В ней участвовали и представители туристического бизнеса Башкирии.

По словам господина Хабирова, Сангаджи Тарбаев, представляющий в парламенте Москву, Крым и Волгоградскую область, предложил курировать туристическое направление.

«Полагаю, что его опыт, верные и мудрые советы, помощь в управлении процессами будут способствовать развитию этой отрасли»,— написал глава Башкирии.

Господин Тарбаев в своем Telegram-канале отчитался также о мероприятии со студентами в Курултае. В числе прочих, спикерами на нем выступили исполняющий обязанности ректора Башкирской академии государственной службы и управления, до недавних пор исполнявший обязанности руководителя администрации главы республики Азат Бадранов, зампредседателя парламента Владислав Даванков и его однопартиец, председатель комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу Александр Демин. На встрече обсуждались вопросы туристической отрасли.

Идэль Гумеров