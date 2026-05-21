В России раскрыли схему хищения выплат Соцфонда на 60 млн рублей

В Челябинской области правоохранительные органы пресекли деятельность 55 человек, похитивших 60 млн руб., представляя фиктивные документы в Соцфонд России. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в мессенджере «Макс».

По словам госпожи Волк, возбуждено 30 уголовных дел. Большую часть расследуют по ч. 3 ст. 159.2 УК (мошенничество при получении выплат). Еще одно уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 210 УК (организация преступного сообщества). По делам проходят 55 подозреваемых и обвиняемых. Предполагаемый ущерб может превысить 1 млрд руб.

Представитель МВД уточнила, что в состав криминальной группы входили представители коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели. Аферисты искали людей с ограниченными возможностями и вовлекали их в преступления.

Мошенники изготавливали фиктивные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации. Далее документы направляли в структурные подразделения региональных отделений Соцфонда для получения компенсационных выплат. Эти деньги передавали координаторам и организаторам преступления. Мошенники делили средства между соучастниками, рассказала Ирина Волк.

Ранее генпрокурор России Александр Гуцан говорил, что за шесть лет в Челябинской области мошенники похитили выплаты по поддельным чекам на сумму свыше 1 млрд руб. Эти деньги украдены из Соцфонда.