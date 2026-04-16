В Челябинской области похищено свыше 1 млрд рублей у Соцфонда РФ

За шесть лет в Челябинской области мошенники похитили выплаты по поддельным чекам на сумму свыше 1 млрд руб. Эти деньги украдены из Социального фонда РФ. Об этом рассказал Генеральный прокурор России Александр Гуцан, выступая в Совете федерации с докладом о состоянии преступности в стране.

«Выявлены организованные преступные группы и преступные действия с целью наживы за счет инвалидов. Возбуждено 19 уголовных дел»,— отметил Александр Гуцан.

Ольга Воробьева