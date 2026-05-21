Россия вывела на учения атомные подлодки с баллистическими ракетами

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы во время учений, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео Министерства обороны России Фото: кадр из видео Министерства обороны России

В тренировках с 19 по 21 мая участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Сегодня они отработали выполнение боевых задач для пуска ракет.

Подразделения авиации воздушно-космических сил (ВКС) отработали снаряжение ракетами «Кинжал» и вылеты в районы патрулирования, добавили в Минобороны.

Всего в учениях участвуют свыше 64 тыс. военных и более 7,4 тыс. единиц военной техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок. Основной целью мероприятий Минобороны называло отработку действий по сдерживанию противника и проверку уровня подготовки личного состава.