Гол Дорофеева помог «Вегасу» победить «Колорадо» в матче Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» одержал гостевую победу над «Колорадо Эвеланш» в первом матче полуфинального раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 4:2.

У гостей отличились Дилан Коглан, Павел Дорофеев, Бретт Хауден и Ник Дауд, поразивший пустые ворота. В составе «Колорадо» голы забили Валерий Ничушкин и Габриэль Ландескуг.

Российский нападающий Павел Дорофеев забросил шайбу в четвертом матче подряд. Он продолжает возглавлять снайперскую гонку текущего розыгрыша Кубка Стэнли. В 13 играх play-off он забил 10 голов.

«Вегас» повел в серии до четырех побед — 1:0. Второй матч противостояния состоится в ночь на 23 мая на льду «Колорадо».

В предыдущих раундах play-off «Вегас Голден Найтс» обыграл «Юта Маммот» (4:2 в серии) и «Анахайм Дакс» (4:2). «Колорадо Эвеланш», ставший лучшей командой по итогам регулярного чемпионата, оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингс» (4:0) и «Миннесота Уайлд» (4:1).

Таисия Орлова