Чистая прибыль «Циана» за первый квартал выросла более чем в 4,5 раза

«Циан» увеличил чистую прибыль за первый квартал на 363% год к году, до 1 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 77,5% и составил 1,3 млрд руб. Это следует из отчетности компании.

Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 34,4% против 22,8% в первом квартале 2025 года. Выручка выросла на 17,9%, до 3,9 млрд руб.

Совет директоров «Циана» рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал в размере 53 руб. на акцию. Акционеры рассмотрят этот вопрос на собрании 11 июня.