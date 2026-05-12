Совет директоров «Циана» рекомендовал дивиденды за первый квартал

Совет директоров «Циана» рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 53 руб. на акцию, следует из материалов компании на сайте раскрытия информации. Акционеры рассмотрят этот вопрос на внеочередном собрании 11 июня. Инвесторы могут купить акции с текущей дивидендной доходностью 8,5% до 19 июня включительно.

Компания анонсировала еще одну выплату за 2026 год. О ее размере и сроках будет объявлено позже.

Согласно дивидендной политике, «ЦИАН» стремится ежегодно направлять на дивиденды 60--100% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль компании за 2025 год выросла на 16% — до 2,9 млрд руб. Выручка увеличилась на 16,7%, до 15,2 млрд руб. Такой показатель соответствует верхней границе прогноза менеджмента. Скорректированная EBITDA в 2025 году составила 3,6 млрд руб. По рентабельности этот показатель соответствует 23,6%.

Последний раз «Циан» платил дивиденды в декабре в размере 104 руб. на акцию. Компания впервые приняла такое решения после переезда из кипрской юрисдикции в российскую в октябре 2025 года.