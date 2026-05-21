В Ставропольском крае запускают крупнейшее плодохранилище за 6,3 миллиарда рублей

Инвестиции в размере 6,3 млрд руб. направлены на строительство плодохранилища в Невинномысске Ставропольского края, которое должно заработать во второй половине 2026 года и стать одним из крупнейших объектов такого профиля в стране, пишет «Эксперт Юг».

В Ставропольском крае близится к завершению реализация масштабного аграрного проекта: в Невинномысске возводят плодохранилище, рассчитанное на единовременное хранение 30 тысяч тонн яблочной и иной фруктовой продукции. Финансовый объем вложений достиг 6,3 млрд руб.

Как сообщил председатель совета директоров объединения «Сады Ставрополья» Айдын Ширинов в интервью изданию «Эксперт Юг», застройщиком выступает компания «Айдын Фрукт-Логистик», аффилированная с указанным объединением. По его словам, ввод объекта намечен на второе полугодие 2026 года.

Новое хранилище призвано ликвидировать хронический дефицит складских мощностей для плодовой продукции в регионе. Оборудование, поставленное из-за рубежа, позволит сохранять товарный вид яблок и других фруктов на протяжении длительного времени, что даст возможность насыщать полки розничных сетей круглый год.

«Плодохранилище станет важным логистическим и аграрным центром, предназначенным не только для местных производителей, но и для сельхозпроизводителей соседних регионов», — подчеркнул Айдын Ширинов.

Экономический эффект от запуска объекта выразится не только в импортозамещении: по оценкам инвестора, будет создано порядка 200 постоянных вакансий, а в сезон сбора урожая — еще свыше 300 временных рабочих мест.

Анализируя рыночную конъюнктуру и прогнозируемую загрузку мощностей, Ширинов отметил, что окупаемость капиталовложений ожидается в промежутке от 10 до 15 лет. Реализация проекта, по его мнению, позволит отечественной плодовой продукции успешно конкурировать с зарубежными аналогами.

Станислав Маслаков