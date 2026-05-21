Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал дивиденды за первый квартал

Совет директоров МКПАО «Т-Технологии» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4,6 руб. на акцию за первый квартал 2026 года. Это следует из отчетности компании за указанный период.

Дивидендная доходность составляет 1,47%. Последний день для покупки акций под выплату — 7 августа. Бумаги «Т-Технологий» отреагировали на рекомендацию снижением. К 10:00 мск акции компании торговались на уровне 310,04 руб. за штуку (-0,77%).

Согласно дивидендной политике «Т-Технологий», компания выделяет на эти цели до 30% чистой прибыли за год. При этом в «Т-Технологиях» планировали выплачивать дивиденды ежеквартально. Чистая прибыль компании по МСФО за первый квартал увеличилась на 4% — до 35 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

По итогам четвертого квартала 2025-го акционеры «Т-Технологий» получат 12 млрд руб. дивидендов. Выплата за одну акцию составит 4,5 руб. Дивиденды начнут выплачивать на следующей неделе, пообещали в компании.