Акционеры «Т-Технологий» одобрили дивиденды за четвертый квартал 2025 года

Акционеры МКПАО «Т-Технологии» одобрили выплату дивидендов за четвертый квартал 2025 года в размере 4,5 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели направят 12 млрд руб.

Последний день покупки акций «Т-Технологий» под дивиденды — 22 мая. Лиц, которые смогут получить выплаты, определят до 25 мая. Дивидендная доходность составляет 1,4%.

В апреле «Т-Технологии» провели дробление акций в соотношении 1 к 10. Их число выросло до 2,68 млрд штук, а котировки уменьшились. До сплита совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 45 руб. на акцию.