Слуцкий открыл улицу имени Жириновского в Уфе

В Уфе открыли улицу имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Мероприятие провели в честь 80-летия со дня рождения политика, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Улица длиной 800 м проходит между Ольховой улицей в Демском районе и одной из проектируемых улиц в Ленинском районе. «Владимир Жириновский стал первым российским политиком, чей 80-летний юбилей по указу нашего президента отмечает вся страна. По всей России проходят десятки мероприятий, посвященных этой дате, устанавливаются памятники основателю ЛДПР, его именем называют улицы»,— сказал ТАСС господин Слуцкий.

Владимир Жириновский возглавлял ЛДПР более 30 лет, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В этом году в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве была открыта выставка «Жириновский. Продолжение ЛДПР».