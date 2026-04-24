Путин посетил выставку по случаю 80-летия Жириновского в Москве

Президент России Владимир Путин посетил выставку «Жириновский. Продолжение ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию политика Владимира Жириновского.

Экскурсию по выставке для Владимира Путина провел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Вместе с президентом экспозицию осматривает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выставка была открыта для всех посетителей с 11 по 23 апреля. В экспозиции, в частности, был впервые представлен автомобиль, с которого велась агитация в первые годы существования ЛДПР, личные вещи Владимира Жириновского и архивные документы.

Владимир Жириновский основал Либерально-демократическую партию России и руководил ею 30 лет. Политик умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.