Путин посетил выставку по случаю 80-летия Жириновского в Москве

Президент России Владимир Путин посетил выставку «Жириновский. Продолжение ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию политика Владимира Жириновского.

Экскурсию по выставке для Владимира Путина провел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Вместе с президентом экспозицию осматривает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выставка была открыта для всех посетителей с 11 по 23 апреля. В экспозиции, в частности, был впервые представлен автомобиль, с которого велась агитация в первые годы существования ЛДПР, личные вещи Владимира Жириновского и архивные документы.

Владимир Жириновский основал Либерально-демократическую партию России и руководил ею 30 лет. Политик умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Выставка задумана как метафорическое путешествие на агитационном поезде — такие железнодорожные составы были главным предвыборным инструментом Владимира Жириновского, он называл их «самым честным способом встречи с народом». С 1998-го года по России прошло 35 агитпоездов ЛДПР

Выставка задумана как метафорическое путешествие на агитационном поезде — такие железнодорожные составы были главным предвыборным инструментом Владимира Жириновского, он называл их «самым честным способом встречи с народом». С 1998-го года по России прошло 35 агитпоездов ЛДПР

В экспозиции больше 20 арт-объектов и инсталляций и свыше 3 тыс. архивных материалов

Маршрут построен по ключевым этапам жизни: детство, учеба, политическая карьера

Мантия и конфедератка, принадлежавшие политику

Аудиогид по выставке записан голосом самого Владимира Жириновского

Отдельный раздел отведен его геополитическим прогнозам

Стенд с личными вещами политика

Фирменный головной убор и награды бывшего лидера ЛДПР

Медаль «За защиту Крыма», врученная политику в 2016 году

Каждый тематический блок оформлен как отдельная «станция» на пути поезда

Посетители смогут увидеть письма граждан, награды и редкие фотографии из архивов партии

Вход на выставку возможен по предварительной регистрации на сайте партии

