Челябинская компания построит систему водоснабжения в Курской области за 378 млн

Администрация Октябрьского района Курской области заключила контракт на строительство централизованной системы водоснабжения в деревне Анахина с челябинским ООО «Подземные коммуникации» Александра Важенина. Компания согласилась выполнить работы за 377,7 млн руб. при начальной цене 429,4 млн руб. (снижение на 12%). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Еще три участника конкурса, имена которых не раскрываются, оценили свои услуги в 380–429,4 млн руб. Поскольку на этих торгах наиболее значимым критерием оценки (60%) было ценовое предложение, они заняли места согласно объему снижения стартовой стоимости: чем сильнее оно было, тем выше была оценка комиссии.

По данным Rusprofile, ООО «Подземные коммуникации» зарегистрировано в Челябинске в феврале 2012 года и специализируется на подготовке строительных площадок. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Штат организации за последние годы вырос с 63 сотрудников в 2018 году до 107 человек в 2024-м, однако в 2025 году произошло сокращение до 94 человек. С момента основания компанией руководит ее единственный владелец Александр Важенин. Он также выступает собственником 100% челябинских ООО «Важенин» (охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях) и ООО «Сокол» (производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей), занимается строительством жилых и нежилых зданий через ИП. По итогам 2025 года «Подземные коммуникации» получили выручку 594 млн руб. (-30% за год) и чистую прибыль 2,3 млн руб. (-61%). С 2013 года компания выиграла 98 госконтрактов на 4 млрд руб. в сумме. Курских организаций в пятерке крупнейших заказчиков нет.

Источники финансирования контракта — областной и муниципальный бюджеты. Новая система водоснабжения должна обеспечивать почти 1,6 тыс. жителей в 567 домах, два магазина и храм.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен до 30 сентября 2027 года проложить сети водоснабжения, построить насосную станцию повышения давления, возвести два пожарных резервуара объемом 160 кубометров каждый, пробурить и обустроить разведочно-эксплуатационные скважины, смонтировать на них насосные станции, проложить кабельные линии на 0,4 кВт, а также благоустроить и озеленить территорию. Гарантийный срок на различные виды работ составляет до пяти лет.

На прошлой неделе в Воронеже объявили повторные торги на строительство Главной канализационной насосной станции за 1,3 млрд руб. Первый тендер не состоялся из-за отсутствия участников.

Алина Морозова