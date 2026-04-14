Систему водоснабжения построят для курской деревни за 429 млн рублей

Администрация Октябрьского района Курской области в рамках конкурса ищет подрядчика для строительства централизованной системы водоснабжения в деревне Анахина Черницынского сельсовета. Начальная цена контракта составляет 429,4 млн руб., следует из документации, опубликованной на портале госзакупок. Источники финансирования — бюджет муниципалитета и областная казна.

По условиям технического задания будущий подрядчик должен до 30 сентября 2027 года проложить сети водоснабжения, построить насосную станцию повышения давления, возвести два пожарных резервуара объемом 160 кубометров каждый, пробурить и обустроить разведочно-эксплуатационные скважины, смонтировать на них насосные станции, проложить кабельные линии на 0,4 кВт, а также благоустроить и озеленить территорию. Гарантийный срок на различные виды работ составляет до пяти лет.

Построенная система водоснабжения должна обеспечивать почти 1,6 тыс. жителей в 567 домах, два магазина и храм. Она обязана функционировать в круглосуточном режиме.

Заявки на торги принимаются до 30 апреля, итоги аукциона подведут 6 мая.

В середине марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что администрация Курчатовского района Курской области объявила конкурс на реконструкцию тепловой сети в селе Дичня. Начальная цена контракта — 254,7 млн руб. Сегодня стало известно, что определение подрядчика приостановили в связи с жалобой московского ООО «Лидер».

Кабира Гасанова