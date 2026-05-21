В Сызрани отменили все массовые мероприятия после атаки БПЛА

В Сызрани отменили все массовые мероприятия до конца недели, рассказали в администрации городского округа. Утром 21 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о гибели в городе двух человек при атаке БПЛА.

«Принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий», — указано в заявлении горадминистрации.

Местные власти пока не сообщали подробности о последствиях атаки беспилотников. Сызранская администрация в отдельном сообщении напомнила местным жителям, что соответствующие фото и видео «направляются в следственные органы и расцениваются как пособничество и передача разведданных».