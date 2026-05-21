Санаториям прописали спад

Российские санатории опасаются поднимать цены в этом сезоне. О риске потерять клиентов говорят собеседники “Ъ FM”. Ассоциация туроператоров считает, что крупнейший санаторный курорт — Кавказские Минводы — летом останется недозагружен. Спрос может упасть на 10-15%.

Утверждения о том, что «зумеры облюбовали санатории», тренды на wellness и осознанную заботу о себе, разбились об экономику и планы «ковер» в аэропортах. Это все на фоне крепкого рубля, который играет не в пользу российских курортов перед зарубежными, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Спад спроса оценивается в 10-15% по отношению к 2025 году. Но есть гипотеза, что это достаточно дорогой вид отдыха, и обходится он на 15-20% дороже, чем в отеле. Во всяком случае, это самый дорогой вид внутреннего туризма. Вторая причина — некоторая нестабильность работы аэропортов, она в большей степени затрагивает аудиторию возрастных туристов».

Падение спроса на оздоровительный отдых коснулось всего Юга России и даже Подмосковья, хотя в Минводах картина складывается самая показательная. Но хотя бы с глубиной бронирования у здравниц ситуация не настолько проблемная, говорит коммерческий директор сети санаториев «Плаза» в Кисловодске Дмитрий Семакин:

«Мы видим снижение спроса и замечаем, что все больше людей начинает принимать решения действительно в самый последний момент, но пока глубина планирования радикально не изменилась. Но всегда в первую очередь хочется задуматься о снижении цены и запуске акций. Пока думаем в этом направлении, а цену не меняем. Но мы ее и значительно не поднимали относительно 2025 года».

Регулярно перекрывают небо Краснодара и Сочи. Работа авиагавани в Минводах прежде считалась относительно предсказуемой. Но в мае 2026-го пара авиаколлапсов затронула и Ставрополье. На санатории это влияет меньше, чем на обычные отели, говорит руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Сергей Толчин:

«Санаторно-курортный отдых в Сочи и Анапе меньше всего подвержен отменам, спрос остается довольно стабильным. Если брать санатории Краснодарского края, там, возможно, будет коррекция, но не такая, как в обычном резорт-отеле. Это из-за того, что в аэропорту Сочи бывают перебои в расписании, а в санатории чаще всего едут люди пожилого возраста».

В кавказских Минеральных Водах, например, летом ценник вырастет на 10-20%. На этом фоне гости бронируют примерно 7-10 дней вместо прежних полноценных 10-12, говорят туроператоры. Управляющий акционер здравницы «Лаго-Наки» в Адыгее Татьяна Мамонтова уверена, что востребованность оздоровительных программ снижаться не будет, но сделать их доступнее получится, например, за счет одноместного размещения:

«Мы уже давно курортная клиника, у нас ситуация чуть иная: мы расширились в этом году на 30% номерного фонда. За счет этого мы не стали повышать стоимость, и у нас спрос вырос. Медицины дешевой не бывает, и пребывание в здравнице на две недели обойдется минимум в 250 тыс. руб.»

При этом, как пишет “Ъ”, перед рынком встала проблема обветшания номерного фонда. На реновацию здравниц нужны большие кредиты, и это также заложат в тарифы. Но в туротрасли допускают, что устаревшие объекты, не планирующие реновацию, как раз будут опускать цены. И гости это могут принять: уже отмечается, что спрос переходит из премиальных сегментов в средние и массовые.

Александра Абанькова