Здравницам нездоровится

В следующие пять лет в устаревших российских санаториях может быть реновировано на 22,4% меньше номеров, чем в предыдущие. Инвесторы переносят сроки реализации проектов и с опаской смотрят на новые объекты из-за высокой стоимости заемных средств, растущих издержек и ограниченного интереса потребителей к оздоровительному отдыху.

Фото: Маргарита Синкевич

В 2026–2030 годах в России может быть реновировано 2,1 тыс. номеров в устаревших санаториях, построенных до 1991 года. Такие подсчеты приводит NF Group. Это на 22,4% меньше, чем в предшествующие пять лет (см. график). Партнер практики «Недвижимость и развитие территорий» Strategy Partners Елена Киселева говорит, что в последний год часть проектов по реновации и строительству санаторно-курортных объектов была отложена в связи с высокой стоимостью заемного финансирования.

Темпы реновации санаторно-курортного фонда в России замедляются после периода роста. В предыдущие пять лет (период с 2021 по 2025 год) количество обновленных номеров увеличилось на 5,1%, до 2,7 тыс. В 2016–2020 годах по сравнению с 2011–2015 годами рост составил 51%. Охлаждение происходит несмотря на высокую долю устаревших объектов. Елена Киселева говорит, что в реновации в той или иной степени нуждаются 80% российских санаториев. Эксперт добавляет, что фонд здравниц обновляется крайне медленно: ежегодно на рынке появляется не более 1–2 тыс. номеров как в новых, так и в реновируемых объектах.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова связывает падение темпов реновации объектов с растущей стоимостью работ. За 2025 год средняя стоимость строительства на гостиничном рынке, по ее подсчетам, выросла на 30%. Директор по продукту резиденции «Реликт» Елена Кондратьева говорит, что работы при этом растягиваются на пять-семь лет и часто носят глобальный характер: устаревшие санатории часто имеют слишком маленькие номера, нуждаются в замене инженерных сетей и так далее. В результате бюджет работ нередко превышает стоимость нового строительства, считает она.

Госпожа Смирнова отмечает, что раньше на рынке существовали привлекательные объекты, требующие небольших затрат на проведение реновации. Но сейчас таких лотов почти не осталось. Еще одна сложность — подбор локации. По мнению Елены Киселевой, интерес инвесторов к реновации санаторно-курортного фонда в целом сохраняется, но в их поле зрения традиционно попадает небольшое число регионов. Это Крым, Татарстан, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, перспективные с точки зрения массового турпотока. В большинстве регионов России существующий санаторно-курортный фонд убыточен — объекты здесь чаще оказывается проще перепрофилировать.

На эти факторы накладывается общее падение интереса потребителей к оздоровительному отдыху. Участники туристического рынка и профильного сообщества ранее отмечали, что по итогам первого квартала 2026 года интерес потребителей к размещению в санаториях сократился на 15% год к году. Это может быть связано с более высокой стоимостью услуг таких объектов в сравнении с гостиницами и с общим стремлением потребителей сократить расходы (см. “Ъ” от 14 апреля).

Хотя данные Росстата указывают, что формально рост рынка пока сохраняется. В январе—марте российские здравницы посетили 1,5 млн человек — год к году значение увеличилось на 6,3%.

Совокупные доходы объектов составили 47,5 млрд руб., увеличившись на 12,9%. Но эти показатели также учитывают корпоративных клиентов и гостей, получивших социальные путевки в рамках мер господдержки.

Елена Киселева говорит, что доходность проектов по реконструкции здравниц в удачных локациях составляет 12–22%. Хотя достигнуть верхнего предела, по ее словам, обычно удается лишь в случае, когда объект подразумевает продажу в его составе апартаментов. На экономику классических здравниц, по ее словам, давят растущие расходы на персонал, медицинское оснащение и прочее. Компенсировать эти расходы можно только за счет постоянного увеличения стоимости путевок, предупреждает эксперт.

София Мешкова, Александра Вебер, Александра Мерцалова