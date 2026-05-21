Два человека погибли при пожаре в Лобне

В Лобне ночью произошел пожар, в котором погибли два человека. Пострадали двое детей, их госпитализировали, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

ЧП случилось в доме №8 на улице Калинина. Погибшие — 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Две девочки — 11 лет и 3 года — госпитализированы из-за отравления продуктами горения.

На место пожара прибыл глава городского округа Лобня. «Поручил вице-губернатору по безопасности Роману Каратаеву координировать взаимодействие с правоохранительными органами — они устанавливают все причины произошедшего»,— добавил губернатор.