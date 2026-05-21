В Турции задержали актрису из сериала «Клюквенный щербет» по делу о наркотиках

Правоохранительные органы Турции задержали в Стамбуле 14 знаменитостей по делу о наркотиках. Среди них — актриса из сериала «Клюквенный щербет» Фейза Дживелек, модель и актриса из сериала «Семья» Серенай Сарыкая, поп-исполнитель Mabel Matiz (Фатих Караджа), актер из «Ядовитого плюща» Онур Туна и другие. Об этом сообщает Hurriyet.

У подозреваемых изъяли «большое количество» запрещенных веществ, у некоторых также — оборудование для изготовления наркотиков. Всего прокуратура стамбульского района Бакыркей выдала ордера на арест 25 подозреваемых. Дело расследуется по статье о распространении, хранении или употреблении наркотиков.

Крупные антинаркотические операции проходят в Турции, в частности в Стамбуле, с октября 2025 года. В апреле в городе задержали 17 человек по делу о покупке и хранении наркотиков, в том числе актрису из сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» Алейну Бозок.