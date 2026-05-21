На Кубани четвертый день ищут пропавшую школьницу

На Кубани продолжаются поиски 15-летней девочки, которая пропала в Гулькевичском районе. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края, подростка ищут уже четвертые сутки, с момента исчезновения 18 мая.

Известно, что Любовь Дзюба пропала в селе Отрадо-Кубанское. С того времени ее местонахождение остается неизвестным. В день исчезновения девочка была одета в черную кофту, черные брюки и бежево-розовые кроссовки.

По информации волонтеров, приметы пропавшей: рост около 165 см, плотное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Поиски продолжаются в круглосуточном режиме с привлечением добровольцев и местных жителей.

В отряде «ЛизаАлерт» сделали обращение к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь установить местонахождение подростка. Отдельно отмечается, что важны даже незначительные сведения, которые могут быть связаны с маршрутом передвижения девочки в день исчезновения.

Связаться с поисковиками можно через горячую линию отряда или по указанным телефонам, которые работают для приема информации от населения. Все поступающие данные проверяются и передаются участникам поисковых мероприятий.

Поисковые работы на территории Гулькевичского района и прилегающих населенных пунктов продолжаются, задействованы различные группы волонтеров. Ситуация находится на постоянном контроле участников поискового движения, которые продолжают координировать действия на месте.

«Ъ-Кубань» писал, что ДПСО «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю сообщил о распространении в ряде СМИ недостоверной информации о якобы завершении поисков 14-летней девочки в Туапсе. В отряде подчеркнули, что пресс-служба не давала комментариев по данному случаю и не располагает подтвержденными данными о его актуальном статусе.

Мария Удовик