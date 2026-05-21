Восемь человек за сутки пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

За прошедшие сутки ВСУ 107 раз атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области. В итоге пострадали восемь человек, один из них получает лечение в стационаре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Как уточнили в оперштабе, большинство пострадавших — в Борисовском округе. В районе села Стригуны в результате атаки дрона на автомобиль ранения получили четыре человека. Еще трое пострадали в Шебекинском округе, один — в Белгородском. Атакам также подверглись Алексеевский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Ровеньский округа.

Кроме того, вчера в больнице скончался мужчина, который подорвался на взрывном устройстве в Шебекинском округе 18 мая.

Сутками ранее при 143 атаках со стороны Украины на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения.

Кабира Гасанова