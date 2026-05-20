При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погиб человек, четверо ранены

За прошедшие сутки 16 муниципалитетов Белгородской области подверглись 143 атакам со стороны Украины. В результате погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Погибший находился в Белгородском округе. По данным оперштаба, по одному мирному жителю получили ранения в Борисовском и Шебекинском округах, двое — в Грайворонском. Им оказывается вся необходимая помощь.

Также обстрелам подверглись Белгород, Валуйский, Волоконовский, Губкинский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Чернянский и Яковлевский округа.

Сутками ранее ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области с помощью 125 беспилотников. Два человека погибли, еще шесть пострадали.

Кабира Гасанова