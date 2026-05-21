В Ростове несовершеннолетние питбайкеры устроили ДТП на переходе

На ул. Облачной в Ростове-на-Дону питбайкероы устроили ДТП на пешеходном переходе, в котором получили травмы четверо несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Водитель 2009 года рождения, управляя питбайком, по предварительным данным, совершил остановку перед нерегулируемым пешеходным переходом для пропуска пешеходов. После чего другой 15-летний водитель питбайка, который ехал следом, столкнулся с первым. В результате он допустил наезд на пешехода 2012 года рождения»,— отметили в ведомстве.

В результате ДТП пострадал 14-летний пешеход и водители питбайков и один из пассажиров мини-мотоцикла.

Наталья Белоштейн